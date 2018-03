Douglas Costa, esterno offensivo della Juventus, parla in conferenza stampa dal ritiro del Brasile: "Neymar? E' importante per la squadra ma ora tocca a noi dimostrare quanto valiamo. L'assenza non influisce molto, chiunque abbia l'opportunità farà bene. Le amichevoli (contro Russia e Germania, ndr) saranno per noi due grandi test. Io sono ottimista, voglio continuare a fare il mio lavoro e essere chiamato in Seleçao, come è successo. Ognuno deve cogliere l'opportunità come se fosse l'ultima. Quindi c'è sana competizione. Sicuramente sogno di poter giocare il Mondiale per il mio Paese, ma per farlo conterà quello che farò anche con la maglia del mio club, devo continuare come sto facendo adesso. La gara di Champions tra Juventus e Real Madrid? Non abbiamo ancora affrontato l'argomento Champions League, è una questione che riguarda il futuro, siamo qui per preparare le partite amichevoli. Non è il momento di affrontare questo problema, ma di allenarci e concentrarci su ciò che dobbiamo fare"