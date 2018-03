Tite, commissario tecnico del Brasile, parla in vista delle amichevoli contro Russia e Germania: "Spagna, Germania, Francia e Brasile sono, teoricamente, le favorite per la conquista della Coppa del Mondo. Poi ci sono Portogallo e Argentina, in cui giocano i migliori calciatori del mondo, e il Belgio, che ha grandi giocatori nel suo organico. Non sono da escludere sorprese, come la Croazia, che ha dei nomi importanti come Modric, Rakitic e Mandzukic".