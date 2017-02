Non era mai successo nella storia del calcio mondiale che un arbitro ammettesse il proprio errore dopo solo poche ore dall’accaduto, per lo più in lacrime. E' quello che è successo a Thiago Duarte Peixoto, direttore di gara del sentito derby brasiliano tra Corinthians e Palmeiras: il fischietto infatti sul finire del primo tempo ha estratto il secondo cartellino giallo nei confronti di Gabriel, ma il fallo che è costato l'espulsione al calciatore del Corinthians era stato commesso da Maycon. Terminato il match e resosi conto dello scambio di persona, Peixoto ha chiesto scusa in lacrime, parlando in televisione e chiedendo una seconda possibilità.