Già qualificato al Mondiale col suo Brasile, Joao Miranda può essere decisivo con la Seleçao nella sfida col Cile che rischia di eliminare l'Argentina dalla corsa alla Russia. Ecco le parole del difensore dell'Inter in conferenza stampa: "Il nostro obiettivo è giocare bene e vincere le partite, è chiaro che una Coppa del Mondo senza il Brasile, l'Argentina e la Germania perde un po' di fascino, ma ogni avversario deve pensare alla sua di situazione. Anche noi siamo stati in un brutto momento e se il Cile è in questa condizione non è colpa nostra; il nostro dovere è giocare a calcio e vincere. Siamo stati in un momento negativo e nessuno ci ha aiutati: abbiamo conquistato tutto per i nostri meriti".