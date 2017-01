Ancora un pareggio per la Chapecoense, la squadra brasiliana decimata dalla tragedia aerea dello scorso 29 novembre in Colombia, che una ventina di giorni fa ha avviato la preparazione estiva con 22 nuovi giocatori. Dopo il 2-2 nell'amichevole di sabato scorso con il Palmeiras campione nazionale, la formazione di Vagner Mancini ha ottenuto ieri uno 0-0 interno contro il Joinville, nella prima partita di Primeira Liga (torneo con squadre del Sud del Brasile e dello Stato di Rio). Davanti agli oltre settemila spettatori dell'Arena Condá, l'undici di casa ha mostrato qualche inevitabile ritardo di condizione e non è riuscito ad avere la meglio sugli avversari, quart'ultimi lo scorso anno in Serie B. Ma dagli spalti il supporto non è mai venuto meno e al minuto 71, come il numero delle vittime dell'incidente aereo, i tifosi hanno anche dedicato loro un omaggio corale. Prossimo impegno per la Chapecoense nel girone C di Primeira Liga (dove c'è anche l'Atletico Mineiro), l'8 febbraio contro il Cruzeiro. Mentre domenica, debutto nel campionato Catarinense, se la vedrà, sempre in casa, con l'Inter de Lages.