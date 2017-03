Il Brasile ha vinto sul campo dell'Uruguay nella notte, rifilando un poker, nella corsa ai Mondiali 2018, a Cavani e compagni. Queste le parole del ct verdeoro Tite: "Non è mai facile giocare e sopratutto vincere in Uruguay, dove c'è un'atmosfera particolare e dove la pressione è davvero alta. Ma è una buona vittoria per noi, al di là dei quattro gol. Ha pesato molto, per i nostri avversari, l'assenza di Suarez. Paulinho? La sua prova è stata straordinaria".