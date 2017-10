A meno di un anno dalla conquista del titolo brasiliano, il Palmeiras esonera Cuca. Fatale il pari interno contro il Bahia, con la squadra avanti di due gol. La squadra, attualmente al quinto posto in classifica, è stata affidata fino al termine della stagione al vice Alberto Valentim. Ma per la prossima stagione l'obiettivo numero uno è l'ex ct del Brasile, Mano Menezes, che non ha ancora rinnovato il contratto in scadenza a dicembre col Cruzeiro. Cuca, dopo aver portato il Palmeiras al titolo nella passata stagione, era tornato sulla panchina del Verdao lo scorso maggio al posto di Eduardo Baptista. Il suo contratto sarebbe scaduto nel 2018. Per lui un bilancio complessivo di 45 vittorie, 18 pareggi e 22 sconfitte.