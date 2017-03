San Valentino è passato da quasi un mese, ma Gianluigi Donnarumma ha voluto comunque riservare un gesto d'amore per il suo Milan. Un bacio sullo stemma che ha fatto il giro del mondo; un bacio sullo stemma nel momento più difficile, di delusione e difficoltà, quando il boccone da mandare giù è amaro come un rigore indigesto; un bacio sullo stemma nella bolgia bianconera dello Juventus Stadium. Lì, proprio lì, nella casa del suo modello, l'idolo Gianluigi Buffon, e di chi lo ha messo nel mirino, pronto a consegnare a questo fresco 18enne l'eredità del campione del mondo nel 2006. Davanti a quelli che si sfregavano già le mani, pregustando lo scippo ai rivali, Donnarumma, con le sue labbra, ha espresso la sua volontà. Ora manca solo una cosa...



DICHIARAZIONE D'AMORE - Ogni gesto d'amore va accompagnato da una dichiarazione. E' quella che manca, ora: una promessa d'amore, una dichiarazione con la quale Gigio possa tranquillizzare i tifosi del Milan dopo averli fatti prima esaltare, con le parate, poi emozionare, con quel bacio. Emozioni e parole, per poi arrivare al rinnovo del contratto, proseguendo ambiziosamente insieme. E provare, al fianco l'uno dell'altro, a sconfiggere chi lo ha fatto piangere in una finale di Coppa Italia lo scorso maggio, godere sotto il cielo di Doha a dicembre e arrabbiare ieri nei primi caldi torinesi. Insieme, con il suo Milan. Ieri i tifosi lo hanno osservato baciare quello stemma, il 99 milanista li ha visti, conosce l'importanza del suo gesto. Ora bisogna andare avanti insieme, perché come scrive Antoine de Saint-Exupèry: "​Amore non è guardarci l'un l'altro, ma guardare insieme nella stessa direzione".



