Andy Brehme, ex terzino dell'Inter, ha parlato a Sky Sport del futuro dei nerazzurri, facendo un paragone con i successi del passato recente della Juventus: "L'Inter di oggi mi piace, ha un nuovo allenatore e un nuovo manager come Sabatini. Con loro e con i cinesi i nerazzurri sono chiamati a fare molto di più degli ultimi due-tre anni. Nell'ultima stagione hanno sbagliato tutti, allenatore, dirigenti e giocatori. Io ho visto quasi tutte le partite e sono sempre stato molto triste a vedere l'Inter giocare in quel modo: si dovrà fare molto di più, e credo che con le nuove figure farà molto di più. Un giocatore della Bundesliga da consigliare? Direi Lewandowski, attaccante eccezionale e con un'ottima tenuta fisica, ma gioca al Bayern ed è impossibile prenderlo. Spero di rivedere l'Inter in Champions tra due anni, poi per l'anno prossimo mi auguro chiaramente lo scudetto, ma ci sono tante squadre e la Juventus è chiaramente più forte. Il mio cuore, in Italia, è sempre per questi colori".