Andreas Brehme ha parlato ad Inter Channel del suo passato nerazzurro, ricordando i momenti più belli passati della stagione 88/89: ''Quali ricordi ho della mia esperienza? Mi ricordo tutto, non solo le vittorie. Sono stati 4 anni bellissimi e l'Inter è il club del mio cuore. Erano dieci anni che i nerazzurri non vincevano lo scudetto, poi sono arrivati molti giocatori forti, italiani e non. In quella stagione abbiamo davvero giocato un grande campionato, eravamo un gruppo favoloso''.