Roberto Boscaglia, allenatore del Brescia così a Sky dopo la vittoria sul Pescara: "Abbiamo bisogno dei gol dei nostri bomber. Una partita che è iniziata bene, ma abbiamo concesso il gol. Nel secondo tempo abbiamo dominato a tratti la partita. All’ultimo abbiamo rischiato, ma nel secondo tempo abbiamo offerto una prestazione di livello, di grande intensità. Caracciolo? Si sa che non è presuntuoso. È un ragazzo tranquillo, si fa ascoltare soprattutto quando non parla. Questo aiuta tutti, il rapporto tra me e lui è fantastico, non ci sono problemi. Poi uno deve fare delle scelte tecniche, dobbiamo preservarlo. Ho un grande rapporto anche con Cellino".