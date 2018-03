Roberto Boscaglia, allenatore del Brescia, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita che i suoi giocheranno contro il Pescara.



SULLA PARTITA COL BARI - "Contro il Bari è stata una prestazione negativa, la squadra di Grosso è stata superiore sotto ogni punto di vista".



SUL PESCARA - "È una squadra costruita per competere per altri obiettivi, adesso stanno vivendo un periodo di sofferenza".



SULL'INCONTRO CON CELLINO - "E' stato positivo, ha cercato di caricare tutto l'ambiente. La nostra media punti casalinga è molto buona, sappiamo tutti che giocare in casa garantisce ulteriori motivazioni".