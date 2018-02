Così il tecnico del Brescia Roberto Boscaglia, ha parlato in conferenza stampa prima della gara contro la Pro Vercelli, vero e proprio scontro diretto per la salvezza: "I tre punti con i ducali i hanno incoraggiato e la vittoria ha fatto sicuramente bene alla classifica. Ma non abbiamo ancora fatto niente e serve continuità. L’impegno non basta, serve fare di più. Questo è un mese importante, ma tutti i periodi della stagione sono determinanti per una squadra. Febbraio è ricco di gare da giocare, c’è pure un turno infrasettimanale, ma bisogna affrontare una sfida alla volta. E ora c’è la Pro Vercelli: questa è la nostra priorità. Tra casa e trasferta qualcosa è stato sbagliato sicuramente, ma in alcuni casi ci sono state anche delle strane coincidenze. Gli ostacoli però bisogna superarli e domani abbiamo l’occasione giusta per farlo. Caracciolo si è allenato solo questi ultimi due giorni, lo valuterò prima della gara. Alcuni nuovi arrivi sono comprensibilmente un po’ più indietro sotto l’aspetto tattico e fisico, ma stanno lavorando bene e ci daranno una mano. Altri invece avendo giocato seppur in altre squadre il girone d’andata sono più pronti”.