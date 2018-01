Roberto Boscaglia, tornato sulla panchina del Brescia dopo aver preso il posto di Marino, parla in conferenza stampa: "Anche per me è stata una cosa improvvisa, ma torno con piacere. Naturalmente sono dispiaciuto per quanto successo al mio collega, però c'ero passato anch'io... Il mio staff ed io siamo pronti a ricominciare con grande motivazione, convinti che si può fare un grande lavoro, anche se non sarà facile. Ci sono i presupposti per fare bene... Il Brescia è sicuramente una buona squadra, che però ha bisogno di qualche ritocco... Sono qui perchè mi ha rivoluto il presidente: è stata una scelta sua, all'inizio no perchè mi ha trovato qui. Detto questo, io so quello che può fare questa squadra, so che ha notevoli margini di miglioramento, ma so anche che deve giocare a mille per fare risultato.... Con il presidente abbiamo parlato anche di possibili innesti: di certo, se arriverà qualcuno dovrà essere più forte dei giocatori di cui già disponiamo, o comunque dovrà farci fare un salto di qualità..."