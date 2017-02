Cristian Brocchi, tecnico del Brescia, parla in conferenza stampa: "Non mi sento accerchiato, ma sostengo che il Brescia non è Brocchi o il singolo giocatore, il Brescia siamo tutti noi, ecco perché chiedo di restare uniti. Ho sempre cercato di stimolare i ragazzi ogni giocatore ha il suo modo diverso di essere sollecitato. Adesso è importante che ognuno capisca aiutarsi reciprocamente è fondamentale per conquistare risultati importanti. Problema atletico? Non è un problema atletico, ma mentale. Da un mese a questa parte tante negatività hanno influito sulla squadra. Penso che l’unica partita che abbiamo veramente meritato di perdere è stata con il Perugia, ma anche in quel caso la sconfitta è stata esagerata. La mia posizione? Fare l’allenatore non è facile, sei sempre esposto a responsabilità, ma il mio credo è quello di espormi e prendermi le mie responsabilità. Per me ogni gara è una prova del nove, abbiamo fatto cose buone, altre meno, non siamo gli unici ad avere un momento di appannamento, ora servono più di tutto orgoglio e cattiveria agonistica".