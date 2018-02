Massimo Cellino, presidente del Brescia, è furioso per la decisione di rinviare la sfida contro il Perugia nella giornata di ieri: "Sapevo che il Perugia avrebbe fatto di tutto per non giocare, ci hanno fatto partire lo stesso, siamo rimasti a dormire inutilmente e non hanno nemmeno pulito gli spalti. Così facendo, dato che nella notte fra lunedì e martedì è piovuto, hanno fatto ghiacciare tutto. A questo punto dico che bisogna giocare la gara non prima di aprile. Visto che il Curi non va bene di sera ci giocheremo solo in primavera".