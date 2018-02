Massimo Cellino, patron del Brescia, fa un punto sul mercato delle Rondinelle al Giornale di Brescia: " Il rinnovo di Caracciolo? Adesso non si fa. Non è il momento. I contratti si rinnovano solamente anno dopo anni. Terrò Andrea come calciatore fin che in campo potrà dare qualcosa d'importante e poi. La cessione di Morosini? Rimasi allibito quando seppi della sua cessione. Un giocatore così non si vede. Con Preziosi molto presto parlerò del ragazzo. E se riesco lo riporto a casa".