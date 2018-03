Brescia-Cremonese 1-1 (primo tempo 0-1)



Marcatori: 19' Piccolo (C), 79' Gastaldello (B)



Brescia (4-4-2): Minelli; Coppolaro (91' Spalek); Somma, Gastaldello, Curcio; Furlan (42' Martinelli), Bisoli, Tonali, Embalo (61' Okwoknkwo); Torregrossa, Caracciolo. All. Boscaglia.



Cremonese ( 4-3-2-1) :Ujkani; Cinaglia, Canini, Marconi, Garcia Tena; Arini, Pesce, Croce; Piccolo (32' Cavion), Castrovilli (84' Camara); Brighenti (74' Scappini). All. Tesser.



Arbitro: Rapuano di Rimini



Ammoniti: 23' Cinaglia (C), 43' Coppolaro (B), 52' Pesce (C), 60' Marconi (C)



Espulsi: 85' Pesce (C)