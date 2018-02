Carlos Embalo, esterno offensivo tornato al Brescia dal Palermo, parla in conferenza stampa: "i tenevo a tornare qui perché mi sento a casa, c'è sempre stato un feeling con la città e avevo bisogno di questa nuova opportunità. Ringrazio la Curva e i 1911 per la stima nei miei confronti d'altronde Brescia è un posto che mi rende felice. Inoltre mi ha fatto piacere ritrovare il mister, mi conosce bene e mi ha fatto crescere come calciatore e come uomo. Sono pronto a dare tutto per la squadra e come un soldato obbedisco agli ordini di Boscaglia".