Alexis Ferrante, attaccante del Brescia, parla in conferenza stampa dopo la vittoria sul Bari: "C'è stata una bella reazione nonostante non siano state settimane facili dopo il cambio di allenatore, ma siamo contenti della risposta che ha dato il gruppo dopo tre sconfitte di fila. Modulo? Ci siamo adattati bene a questo assetto, il mister crede che questo sia lo schieramento giusto in questo momento e noi dobbiamo seguirlo. Io gioco più da seconda punta più da esterno e questo porta a sacrificarsi di più, ma se fa bene alla squadra va benissimo perché è la cosa più importante. Con il tecnico c'è un buon rapporto, sta conoscendoci al meglio e noi dobbiamo essere disponibili a dare il massimo. Caracciolo? Da uno come lui si impara tanto, è un bene poter giocare con Andrea perché ti aiuta tantissimo".