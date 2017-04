Andrea Belotti, centravanti del Torino, è l'uomo del momento: è la sua la 9 in azzurro, è suo il nome che circola di più sul mercato, con i top club europei pronti a darsi battaglia. E' suo anche il nome che Walter Sabatini, direttore sportivo ex Roma, depennò dalla lista degli acquisti per le giovanili giallorosse, preferendo Alexis Ferrante.



E' lo stesso attaccante del Brescia a rivelarlo a Gianlucadimarzio.com: "In Italia ci sono arrivato prestissimo, avevo appena dodici anni. Arrivai a San Colombano, poi iniziai a giocare per il Piacenza davvero giovanissimo. Esordii in Prima Squadra, in Lega Pro, a 15 anni. Il passaggio alla Roma nel 2012? Il direttore mi preferì a Belotti che all’epoca giocava nell’Albinoleffe. Lui era un ‘93 io ’95, fu una scelta anche dovuta all’età. Sabatini però in me ci credeva eccome, ricordo ancora una sua frase: ‘Dipendesse solo da me saresti già ad allenarti con la Prima Squadra’, ci penso spesso a quelle parole".