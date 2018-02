Il presidente del Bresciaha parlato al Giornale di Brescia dopo il pareggio contro la Pro Vercelli: “Bisoli che calcia il rigore e Spalek in tribuna mi sono parse ripicche verso di noi, scegliere di far tirare Bisoli che non è in un gran periodo è inaccettabile. Certe decisioni le prendo con una mancanza di rispetto nei mie confronti, nei giocatori stessi e dei tifosi che mangiano la merda da anni. - continua Cellino – Mi si vuol far credere che stiamo giocando in un certo modo, ma non è così perché si gioca ancora a tre con Embalo terzino. Le cose devono cambiare e parlerò con Boscaglia. O rispetta le mie direttive o sarò costretto fare scelte drastiche”.