Al termine della sconfitta rimediata quest'oggi dal Brescia contro il Verona, ha parlato il presidente delle Rondinelle Alessandro Triboldi: "Ad inizio stagione ci siamo affidati ad uno staff di professionisti e la fiducia in loro rimane intatta. Purtroppo questo è un periodo in cui i risultati non arrivano, nonostante nelle ultime gare ho visto una squadra che comunque ha messo in campo grande determinazione. Anche oggi abbiamo affrontato una squadra con ben altre ambizioni e anche altre disponibilità economiche rispetto a noi. Però nonostante ciò abbiamo tenuto testa ad una grande squadra e anche i ragazzi in campo hanno dato il massimo. Nell'arco della stagione possono capitare dei momenti di difficoltà, ma la società continua ad avere fiducia in questo staff tecnico e nei giocatori e sono sicuro che presto ci tireremo fuori da questa situazione."