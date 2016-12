L'amministratore delegato del Brescia, Rinaldo Sagramola, ha parlato ai microfoni di Bresciaingol.it del futuro di Leonardo Morosini: "L'interesse del Genoa per Morosini è conclamato, ma non si può dire lo stesso per Bisoli anche se su di lui ci sono tanti club interessati, come anche per Ndoj. Il mio auspicio è che tutti possano restare fino a fine stagione anche in presenza di accordi già a gennaio, ma siamo in fase di risanamento e non posso escludere nulla. L'unica certezza è che stiamo cercando un sostituto di Bubnjic dopo il suo addio. Per il resto non abbiamo intenzione di intervenire, salvo qualche cessione".