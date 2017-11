Pasquale Marino, tecnico del Brescia, parla a Sky Sport dopo la sconfitta in rimonta col Venezia: "Non abbiamo saputo gestire il vantaggio, dopo il gol non siamo riusciti a gestire subendo due gol che si potevano evitare. Complessivamente il Venezia ha meritato la vittoria però potevamo stare più attenti. Dopo il nostro vantaggio la palla non doveva arrivare in quel modo agli avversari, c'è il rammarico perchè abbiamo anche disputato un brutto primo tempo. C'è da fare tanto lavoro e ci dobbiamo salvare il prima possibile".