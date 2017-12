Pasquale Marino, tecnico del Brescia, parla in conferenza stampa in vista della sfida con l'Ascoli: "Quella di domani è una partita da vincere, il risultato che ci interessa è solo la vittoria. L'Ascoli? Di fronte avremo una squadra con i nostri stessi obiettivi e di conseguenza dovremo lottare su ogni pallone. Bisognerà dare tutto per ottenere questi tre punti, non lasciare nulla al caso e giocare per vincere. Reputo questa gara la più importante del girone d’andata. Non dobbiamo permetterci di fare errori domani con l’Ascoli, sarà una gara durissima ma dobbiamo vincere. Stiamo lavorando molto anche su quei cali di attenzione che ogni tanto abbiamo, serve migliorarsi sotto questo aspetto, altrimenti si rischia ogni volta di compromettere le partite".