Pasquale Marino, tecnico del Brescia, parla in conferenza stampa in vista della sfida col Bari: "Dopo Cremona qualche rammarico è rimasto perché nel primo tempo c’è stata la prestazione. Loro bravi a sfruttare le nostre ingenuità. Questa squadra ha bisogno psicologicamente di interrompere la serie negativa. E’ però una squadra consapevole che può far bene ed ha voglia di reagire. La classifica? Non guardiamola, Guardiamo solo partita per partita senza farsi condizionare da niente. Vincere aiuta a vincere: cerchiamo di farlo il prima possibile. Sono convinto che in un paio di settimane possiamo trovare miglioramenti sia fisici che di organizzazione. E con la crescita fisica, il resto viene da sé... Il Bari? Ha due squadre. Hanno giocatori di spessore che formano una compagine completa per puntare ai vertici di questa categoria".