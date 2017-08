La Gazzetta dello Sport fa il punto sul calciomercato in serie B. Un sì e un no per l’Entella. Trovato il sostituto di Catellani: c’è l’accordo con il Verona per Luppi. Niente da fare invece per Morosini, dopo il no di Preziosi: il fantasista del Genoa andrà al Carpi in prestito. Lo stesso Carpi ha ufficializzato l’arrivo di Nzola dal Francavilla per 400mila euro più bonus.



Ufficiali anche i tre rinforzi del Cagliari per il Perugia: Colombatto (era al Trapani), Pajac (era al Benevento) e il nordcoreano Kwang-Song Han. Ufficiali anche alla Ternana gli arrivi di Finotto (Spal) e Candellone (Torino, era a Gubbio), come quello di Fiamozzi (Genoa, era a Frosinone) al Bari che insiste su Gakpè (Genoa, era al Chievo) e ha chiesto Iocolano all’Alessandria.



Comincia a muoversi il Brescia di Cellino, che ha affidato il settore giovanile a Gianfranco Matteoli, tiene caldo il nome di Oddo per la panchina e per il centrocampo punta Munari (Parma). Attivissima la Pro Vercelli che prende Jidayi (Avellino), si avvicina a Bifulco (Napoli, era a Carpi) e ci prova per Icardi (Catanzaro).



Al Venezia è in arrivo Signori (ex Vicenza), mentre resta in stand-by Zigoni (Milan, era alla Spal). L’Empoli prende Simic (Sampdoria) e tratta la cessione di El Kaddouri al Paok Salonicco. L’Ascoli lavora alla blindatura di Favilli sino al 2022 con sostanzioso ritocco dell’ingaggio e per la difesa tratta Padella (Benevento), visto che Augustyn è andato al Lechia Danzica.