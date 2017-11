Ernesto Torregrossa, attaccante del Brescia, ha parlato alla stampa dopo la sconfitta col Venezia: "Ho tanta rabbia per non essere stato presente in questa prima parte di stagione, ma purtroppo è inutile recriminare bisogna soltanto guardare avanti. Quando il rientro in campo? Fosse per me entrerei in campo anche subito, ma queste sono decisioni che deve prendere l’allenatore. Fisicamente sto bene, non avrò tutto il ritmo partita ma mi sono allenato con grande impegno in questo periodo. La gara col Venezia? Penso che la partita con i lagunari ci debba servire da lezione, abbiamo fatto cose da non ripetere. Purtroppo in vantaggio a 5 minuti dalla fine non siamo riusciti a gestire la palla, bisognava agire diversamente. E’ stato un peccato, ma è successo purtroppo".