Incertezza. Dentro e fuori dal campo. Dopo le parole di Silvio Berlusconi, ​"Il Milan ha problemi finanziari, rischia di finire a Elliott" e quelle di Fassone "Nel caso equilibreremo la mancata entrata degli introiti Champions League con la cessione di uno-due top player" è toccato a Flavio Briatore parlare in toni poco entusiastici del club rossonero: "Il Milan è messo molto peggio dell’anno scorso e lo vedo male. Non avrei mai dato 150 milioni ai manager rossoneri”. Una dichiarazione che inquieta i tifosi rossoneri: basta fare un giro sui social network per farsi un'idea dell'umore di chi ama il Milan. C'è chi pretende risposte, c'è chi ha perso la fiducia e chi, addirittura, teme il peggio, ovvero il fallimento. Uno scenario decisamente catastrofico, per il quale non c'è nessun tipo di segnale.