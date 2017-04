Il tifoso VIP bianconero Flavio Briatore ha dichiarato a Sky Sport in vista della semifinale di Champions League: "La Juventus me l'aspettavo in semifinale, il Monaco no. Nessuno avrebbe scommesso su questa squadra giovane, ma invece passo dopo passo è arrivata in semifinale di Champions League. Ho parlato con Allegri al telefono e gli ho detto che il Monaco è un trappolone. Io avrei preferito una squadra spagnola, invece adesso bisogna andare giù a Monte Carlo. Ed è una partita molto difficile, perché ricordiamo che due anni fa la Juventus ha rischiato di perderla, ma adesso è una squadra fortissima".