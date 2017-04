In Inghilterra, possiamo dirlo con un pizzico di nostalgia, si gioca e si guarda il calcio migliore. Oggi però non parleremo di Premier League, ma della seconda divisione inglese,meglio conosciuta come Championship, che ci ha regalato una nuova emozionante storia. Alt...non è la fiaba della passata stagione del Leicester City. I colori sociali sono gli stessi della ex squadra di Ranieri ma questa volta la favola racconta di un'impensabile promozione.



Oggi, con la vittoria per 2-1 ottenuta in casa contro il Wigan (e il contemporaneo pareggio dell'Huddersfield sul campo del Derby County) grazie alle reti di Murray, March davanti a 29.620 spettatori, il Brighton & Hove Albion è tornato in Premier League dopo 34 anni. Brighton è una città situata sulla costa meridionale dell'Inghilterra nell'East Sussex a circa un'ora di distanza da Londra che con il calcio non ha mai avuto un grande rapporto.



I Seagulls, soprannominati così per la fitta presenza di gabbiani in città, dal 1983 hanno vissuto anni bui. Dal rischio fallimento alle stagioni disputate in leghe minori fino alla tripla promozione nei primi anni 2000 che ha permesso alla squadra di tornare nella seconda divisione. Anni di alti e bassi tra Championship e League One (la nostra LegaPro) l'anno scorso invece sembrava la stagione giusta ma il sogno si è infranto sul più bello,perdendo ai play off promozione contro lo Sheffield Wednesday.



Quasi impensabile ripetere la stagione passata, la Championship 2016/2017 ai nastri di partenza vedeva squadre storiche e blasonate come il Newcastle,l'Aston Villa, il Norwich,il Fulham,il Leeds,il Qpr,il Derby County ed il Nottingham Forest. Invece il coach irlandese Chris Hughton è riuscito a migliorare il risultato della scorsa stagione facendo l'impresa. L'ex giocatore del Tottenham,da 3 anni alla guida dei Seagulls, con il classico 4-4-2 ha portato i bianco blu in Premier League.



Protagonisti indiscussi della stagione i due attaccanti il 33enne Glenn Murray autore al momento di 22 gol e l'israeliano classe 1987 Tomer Hemed. Una grande stagione l'ha disputata anche l'ala destra,ex Standard Liegi, Anthony Knockaert autore di 15 reti e 8 assist.



Una squadra robusta, quadrata che ha superato i propri limiti e che ha fatto del proprio stadio, l'AMEX Stadium,un vero fortino. All' American Express Stadium il Brighton ha vinto tutte le partite ad eccezione di tre pareggi e due sconfitte avvenute a Febbraio con il Newcastle (1-2) e a Settembre contro il Brentford (0-2). Ora l'ultimo obbiettivo stagionale è quello di mantenere la prima posizione per conquistare la vittoria del campionato.



I gabbiani sono pronti a spiccare il volo verso la Premier League seguendo il proprio motto we can do this.