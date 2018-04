Dopo Inter-Juventus, Marcelo Brozovic ha tirato una bordata a Orsato e alla Juventus con queste parole su Instagram con tanto di coreografia anti-Juve in allegato: "Abbiamo messo l’anima, abbiamo messo il cuore. Questa Inter non ha perso! Il risultato è frutto di cose che non c’entrano con quello che abbiamo fatto noi in campo! Sempre FORZA Inter".