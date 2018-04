Alti e bassi. Marcelo Brozovic e l'Inter hanno sempre vissuto sull'altalena, un rapporto di odio e amore perfettamente rispecchiato nelle prestazioni del centrocampista croato, discontinuo per natura. All'improvviso, insieme a Gagliardini si è preso la mediana nerazzurra: tre partite perfette e una rinascita completata, adesso c'è il derby a metterlo all'ennesima prova. E pensare che Brozo è diventato indispensabile per Spalletti quando al penultimo giorno di mercato invernale... aveva già prenotato l'aereo per volare a Siviglia e firmare con il club andaluso.



I PENSIERI E IL FUTURO - Marcelo voleva andarsene a ogni costo, l'Inter ha accettato la proposta di prestito con diritto di riscatto salvo poi fare un passo indietro in tarda serata - con volo previsto al mattino successivo - per via della volontà di Spalletti che ha preferito trattenere Brozovic con sé. Detto, fatto. Lo strano destino del croato, come quando nell'estate del 2016 ha fatto di tutto per andare alla Juventus senza trovare il via libera dell'Inter. Da lì è nato un rinnovo con tanto di clausola da 50 milioni che oggi non si avvicina al prezzo di Brozovic, ma attenzione perché a giugno non va escluso il suo addio: Marcelo è in crescita, la cessione resta un'ipotesi credibile qualora dovesse arrivare un'offerta elevata, possono bastare 18/20 milioni che sarebbero pura plusvalenza per il croato. In alternativa, inserirlo in una trattativa può essere un'idea valida. Brozovic si è ripreso l'Inter, ma può essere la passerella di una via d'uscita comunque esistente. L'aereo forse sta ancora aspettando...