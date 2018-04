ritrova la. Il centrocampista croato si prepara ad affrontare quella che poteva essere la sua squadra non più di due anni fa: nell'estate del 2016, il classe 1992 fece di tutto per passare ai bianconeri, trovando il muro dell'Inter, che decise di non cederlo. Una sfida fondamentale per le sorti del campionato che il croato vivrà da protagonista dopo le ottime prestazioni collezionate nell'ultimo periodo.Era tutto fatto per il suo passaggio al Siviglia. A gennaio, su espressa richiesta di, il club andaluso si era fatto avanti per strappare il centrocampista croato a. Incassato il sì del tecnico nerazzurro,aveva già prenotato l'aereo per, in attesa dell'ok definito del club, che però non è mai arrivato a causa del mancato arrivo di un sostituto. Da riserva di lusso, il croato è diventato in pochi mesi una pedina fondamentale dello scacchiere tattico di Spalletti, che lo ha sistemato davanti alla difesa risolvendo una delle situazioni più intricate della seconda parte di stagione del club di Corso Vittorio Emanuele. Brozovic, in scadenza a giugno 2021, ha risposto con un rendimento eccellente, 'costringendo' il tecnico nerazzurro a non rinunciare mai a lui nelle ultime 8 sfide di campionato (eccezion fatta per il match di Bergamo contro l'Atalanta in cui era squalificato). Un'arma in più per l'Inter, che dopo un calo di rendimento è tornata a vincere: da quando Brozovic è tornato titolare, ovvero dalla sfida casalinga contro ilIn casac'è grande voglia di. Negli ultimi giorniha postato sul suo profilo ufficiale di Instagram alcune foto che lo ritraggono mentre prepara la super sfida di sabato sera contro l'Inter. #VogliamolaChampions è l'hashtag di riferimento, con il croato che carica l'ambiente in vista del big match: "Essere un giocatore dell’Inter vuol dire entrare in campo e dare l’anima ed è quello che farò sabato sera" ha scritto sul suo profilo. Una partita che potrebbe valere molto da una parte e dall'altra: i tre punti in palio peseranno nella corsae in quella. Brozovic lo sa bene e vuole fare lo sgambetto a quella che poteva essere la sua squadra per regalare una gioia doppia ai tifosi nerazzurri.@AleDeFelice