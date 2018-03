Parla Bruma ai microfoni della Bild, il portoghese trasferitosi per 12,5 milioni di euro dal Galatasaray ai bulls di Lipsia, è già un leader del suo nuovo spogliatoio. Lancia la sfida ai suoi compagni per la rincorsa alla qualificazione in Champions League: "Tutto è ancora aperto, ci sono ancora molti match. Questa è una competizione difficile, ma ovviamente vogliamo tornare a giocare lì, è qualcosa di speciale dopo tutto, per noi come squadra e per i fan. Sarei triste se non potessimo farlo alla fine".