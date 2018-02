Intervenuto ai microfoni di Itasportpress , Beppe Bruscolotti - ex difensore del Napoli degli anni d'oro - ha parlato della squadra di Sarri e del duello con la Juventus in ottica scudetto. "Gestire la rosa quando sei impegnato su più fronti è complicato, servono almeno 20 giocatori ed è un test per la bravura dell’allenatore. Occhio, perché le sconfitte possono avere come conseguenza altre sconfitte generando un'inerzia negativa. C’è il rischio che si possa arrivare al fallimento. Anche la Juventus ha avuto difficoltà in Europa, ma è una squadra esperta e rispetto al Napoli sa gestire più competizioni”.