Il sindaco di Bruxelles è intervenuto per denunciare la presenza dei cassonetti sotto la targa commemorativa per le vittime dell'Heysel. “Una posizione inopportuna e indecorosa, che manca di rispetto alle famiglie e alla memoria delle persone che persero la vita il 29 maggio del 1985, poco prima dell’inizio della finale di Coppa dei Campioni tra Juventus e Liverpool”, ha dichiarato il primo cittadino della città belga, con l'amministrazione che si è messa in moto per rimuovere i cassonetti.