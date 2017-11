Il Sassuolo pensa a Gattuso. Al di là di quelle che sono le smentite di rito e le parole di fiducia e conferma, arrivate anche ieri sera dall'amministratore delegato Carnevali, la posizione di Cristian Bucchi è tutt'altro che solida. L'ex guida del Perugia non ha portato né gioco né risultati, dopo dodici partite di campionato il Sassuolo e quartultimo con solo due lunghezze di vantaggio sulla zona retrocessione, con solo sei gol realizzati, uno in più del Benevento, ultimo con dodici ko su dodici. E proprio la sfida con Le Streghe è decisiva per Bucchi, che deve vincere per salvare la sua panchina.



GATTUSO - Secondo quanto appreso da Calciomercato.com in caso di esonero di Bucchi il Sassuolo potrebbe sostituirlo con Gattuso. L'attuale tecnico della Primavera del Milan, che in passato è stato sulle panchine di Sion, Palermo, Ofi Creta e Pisa, piace molto al patron Squinzi, da sempre tifoso rossonero. In passato il proprietario della Mapei ha provato a portare a Reggio Emilia Filippo Inzaghi, senza fortuna.