Un anno dopo è tutto diverso., dodici mesi fa i loro nomi erano sulla bocca dei direttori sportivi dei principali club italiani, ora sono quasi finiti nel dimenticatoio. Riavvolgiamo il nastro, gennaio 2016:trascinato in Serie A a suon di gol (16 in tutta la stagione), nello stesso campionato, in una squadra diversa, l. Uomini mercato, contesi dalle big. Su Budimir c'era on Ausilio che si era mosso in prima persona per visionarlo da vicino c , così come la Roma, sull'attaccante portato in Italia dal club venetoInteressi reali, trattative concrete, che non sono arrivate alla fumata bianca.. Un gol in 12 match per il primo, 3 gol in 16 partite per il secondo, troppo poco per meritarsi il grande salto. Entrambi sono stati al centro di trattative nell'ultima finestra di mercato, Budimir è rimasto a Genova a lottare con Schick per il ruolo di terzo attaccante nelle gerarchie di Giampaolo, nonostante le offerte da Crotone, Pescara, Torino e Bologna, l'ex punta della Lucchese ha sposato il progetto Bari. Nei prossimi sei mesi cercano il rilancio, per recuperare il tempo perso. Per meritarsi una grande, solo sognato dodici mesi fa.