Il Crotone prende il centrocampista Cissé dallo Standard Liegi, aspetta il ritorno dell'attaccante Budimir dalla Sampdoria e tratta il trequartista Falletti, in scadenza di contratto con la Ternana, che prende Jakimovski dal Benevento e tratta Rossi del Brescia. Palladino torna al Genoa (oggi le visite mediche) per 250mila euro senza alcuna contropartita tecnica dopo il no di Gakpé. Tonev tra Frosinone e Bari (in cambio di Martinho), De Giorgio richiesto in Lega Pro dalla Juve Stabia. Non arriva Raicevic, che passa al Bari in cambio di De Luca e Doumbia al Vicenza.