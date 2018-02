Il quarantenne Gigi Buffon è già durato moltissimo, forse per lui non è ancora abbastanza e quello che possiamo dire - in attesa di capire se avrà voglia di continuare o meno a stare tra in pali - è che oggi può permettersi il lusso di pensare di rimanere a questi livelli - di eccellenza - per altri due-tre anni. Il più forte portiere del mondo, uno dei sei-sette più forti di tutti i tempi, può consolarsi guardando quanto sono durati certi suoi colleghi e considerate le condizioni psico-fisiche con cui ha tagliato il traguardo dei quarant’anni, può tranquillamente farsi coraggio: nessun altro collega è arrivato alla sua età con un livello di prestazioni così alto.



ZOFF - L’esempio più vicino - parliamo di portieri che hanno fatto la storia del calcio - è sicuramente quello di Dino Zoff, che vinse il Mondiale a quarant’anni compiuti da cinque mesi e si ritirò che ne aveva compiuti 41, da portiere titolare della nazionale e della Juve, ma già le ombre del tramonto si intravedevano.



SHILTON-CLEMENCE-CARBAJAL-BANKS - La carriera di Peter Shilton è durata trent’anni (1966-1996) e se alla fine l’inglese ha raccattato ingaggi qua e là, appendendo i guanti al chiodo a 47 anni, va detto che aveva l’età di Buffon quando scese nella seconda divisione inglese con il Derby County e cominciò ad avere i riflessi appannati il giusto. A quarant’anni (1988) smise Ray Clemence, a trentotto il mito messicano, Antonio Carbajal, che pure giocò cinque mondiali dal 1950 al 1966; mentre un altro poster inglese, Gordon Banks, a 41 decise di andare a spendere gli ultimi spiccioli di carriera in America, ma anche per lui il meglio era già passato.



JASCIN-SCHMEICHEL-KAHN-FILLOL - Lev Jascin, il Ragno Nero dell’Unione Sovietica, giocò la sua ultima partita in nazionale a 41 anni, diede l’addio alcalcio l’anno dopo. Il danese Peter Schmeichel a quarant’anni ancora difendeva la porta del City, il tedesco Oliver Kahn si fermò prima di compierne quaranta, Ubaldo Fillol - portiere dell’Argentina che nel 1978 vinse il Mondiale - smise di parare a quaranta.



ALBERTOSI E PAGLIUCA - Quella è la linea di confine dei grandissimi che volano da un palo all’altro. Quarant’anni. Cifra tonda. O di qua o di là. Quello è il momento di prendere una decisione. Per rimanere in Italia e confinando la statistica agli azzurri, prima di Gigi, sono durati a lungo Ricky Albertosi, che a 39 anni vinse col Milan lo scudetto della Stella e Luca Pagliuca, che a 40 anni chiuse la carriera in A con l’Ascoli. Buffon li ha già superati di slancio. Ha il privilegio di essere già nella storia, lo aspetta la leggenda. Ora può soltanto superare soltanto se stesso. Se ne avrà voglia, se gli consentiranno di farlo.