"Per Leonardo i fischi erano inevitabili, finché si tratta di questo fa parte di un canone di civiltà che va accettato, non si può dire nulla". Gigi Buffon risponde così con Leonardo Bonucci, con tanto di battuta finale: "Per il gol è stato bravo e tempista perché voleva rimanere in una foto tutti e quattro insieme, con noi (ride, ndr). Leo non doveva dimostrare nulla. I fischi lo hanno caricato".