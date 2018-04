Grandi applausi dei tifosi della Juventus per Gigi Buffon prima e anche durante la partita contro la Sampdoria in corso all’Allianz Stadium. Ad ogni palla toccata dal numero uno bianconero, tutto lo stadio ha applaudito e cantato dei cori per il portiere della Juventus. "Tutti in piedi per Gigi Buffon": è con questo coro, dopo un prolungato applauso, che il popolo bianconero celebra il proprio capitano. Hanno fatto discutere in questi giorni le dichiarazioni del portiere bianconero successive alla sfida contro il Real Madrid: i tifosi della Juventus hanno già deciso da quale parte schierarsi, cioè quella della leggenda che anche oggi difende i pali dei campioni d’Italia. La Curva Sud ha così ringraziato e spronato la Juventus con un lungo striscione esposto prima del fischio d'inizio della gara con la Samp: "Grazie ragazzi: avanti a testa alta!”. Grandi applausi e cori per tutta la Juve, in particolare per Gigi Buffon.