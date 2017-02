Porto-Juventus sarà una partita carica di mille significati: in primo luogo, è evidente, l'importanza intrinseca del match stesso, che ha un valore indiscutibile per il proseguo delle stagioni dei due club; in secondo luogo per i tanti intrecci di mercato, passati e futuri, tra le due squadre, da Alex Sandro ad André Silva e Ruben Neves. Porto-Juventus, però, sarà anche l'ultimo atto della sfida infinita tra Iker Casillas e Gianluigi Buffon, i due portieri più importanti della storia recente del calcio mondiale.



''DORMO CON I SUOI PANTALONCINI'' - Casillas non ha mai nascosto la sua ammirazione per il capitano della nazionale italiana, che seguiva ed ammirava fin dai primissimi anni di carriera. In più occasioni, infatti, lo spagnolo ha confessato di aver sempre preso Gigi come modello, ed anche dopo essersi imposto ai massimi livelli non ha mai nascosto la sua stima per il portierone italiano. L'ex Real Madrid nei suoi anni migliori è stato spesso paragonato a Buffon da esperti e tifosi che li hanno indicati come i migliori portieri dell'ultimo decennio; un paragone che, però, lo spagnolo ha sempre respinto, sottolineando la superiorità del capitano della Juventus e ribadendo la sua venerazione per lui. Emblematica la famosa dichiarazione rilasciata nel 2015, che testimonia tutta l'ammirazione di Iker per Gigi: ''Dormo ancora con i suoi pantaloncini''.

Anche Gigi dal canto suo non ha mai nascosto la grande stima nei confronti dello spagnolo e più volte ha pubblicamenteelogiato e difeso, nei momenti di crisi, l'amico e rivale. E recentemente, in uno scambio di battute su Twitter, alla domanda su chi fosse il più forte dei due proprio Buffon ha risposto allo spagnolo, che aveva votato per l'italiano, dicendo che sono allo stesso livello. I migliori di un calcio che ormai sta scomparendo, del quale loro due restano i più grandi rappresentanti.Entrambi, dopo anni passati ai vertici del calcio mondiale, sono ormai sul viale del tramonto, e la doppia sfida tra Porto e Juventus sarà, probabilmente, l'ultima occasione che questi fuoriclasse avranno di confrontarsi direttamente sul campo.. L'ultimo canto del cigno di unache ha segnato in modo indelebile il poco mediatico ruolo del portiere. Questi numeri uno, infatti, hanno saputo dare lustro e visibilità ad un ruolo che spesso viene trascurato, nonostante la sua importanza. E ora, ancora una volta, per l'ultima volta,