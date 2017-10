Tuttosport svela un retroscena dopo il rigore fischiato alla Lazio. Buffon si è diretto verso Immobile e gli ha detto: "Ciro, hai rifatto il furbo come in Supercoppa". Il riferimento è alla sfida del 13 agosto con Immobile che, lanciato da Milinkovic, venne fermato in maniera irregolare dal numero uno della Juve. Esattamente come ieri.