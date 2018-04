Il portiere della Juventus, Gigi Buffon ha dichiarato a Mediaset dopo la sconfitta per 3-0 contro il Real Madrid in Champions League: "Cristiano Ronaldo è sempre stato un giocatore di un livello straordinario, lui e Messi stanno scandendo le vittorie più importanti delle loro squadre. Sono di un valore paragonabile a Maradona e Pelé. Quando giochi contro il meglio, questi campioni che segnano 500 gol in 10 anni ti costringono a essere meno precisi del solito. C'è grande rammarico e provo grande dispiacere perché molto probabilmente non si riuscirà ad andare avanti in questa competizione, ma è anche vero che quando incontri certi avversari devi avere la lucidità di fare loro i complimenti perché sono più forti".