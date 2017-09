Gigi Buffon, portiere della Juventus e dell'Italia, parla a Marca a di Gigio Donnarumma e del Real Madrid: "Il Real potrebbe aver bisogno di Donnarumma? Negli ultimi 10 anni al Real non è mancato niente. Keylor è un grande portiere nonostante le voci. Non credo che il Real abbia necessità di comprare un portiere. Futuro? Penso al presente, ma ricominciare una nuova vita come allenatore lo vedo complicato, almeno per ora