Tra i vari record registrati da Gigi Buffon figura anche quello del portiere più costoso della storia, secondo un'inchiesta di Marca. Il quotidiano spagnolo ha preso in esame il costo del cartellino dei principali numeri uno del calcio europeo negli ultimi anni, attualizzandone la valutazione in euro. Ebbene, il bianconero si erge in vetta grazie ai 52,8 milioni che la Juventus spese per acquistarlo dal Parma nel 2001 (75 miliardi di lire più il cartellino di Jonathan Bachini, stimato 30 miliardi). Sul podio anche il brasiliano Ederson (40 milioni, dal Benfica al Manchester City) e il tedesco Neuer (30 milioni dallo Shalke 04 al Bayern Monaco).