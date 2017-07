Gigi Buffon e Ilaria D'Amico hanno rilasciato un comunicato congiunto nel quale fanno chiarezza a proposito della foto che li ritrae in vacanza e che sta spopolando sul web. Nel comunicato il portiere della Juve e la compagna affermano di voler "procedere contro CHI per le foto pubblicate dal settimanale. Si tratta - continua il comunicato - di difendere la loro immagine e i loro figli. Le foto scattate sono state strumentalizzate e non raccontano in alcun modo ciò che molti invece hanno asserito. Ilaria stava ridendo e, nel ridere, ha appoggiato la testa sulle gambe di Gianluigi. E' venuto meno il dovere di rappresentare correttamente la verità, cosa che è d'obbligo per qualunque giornalista. Ovviamente ci si vuole tutelare, ma ciò deve servire anche da monito per altri in futuro".